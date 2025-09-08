Форма поиска по сайту

"Вопрос спорный": в России предложили штрафовать пациентов за злоупотребление медпомощью

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой штрафовать пациентов, которые злоупотребляют вызовами скорой помощи и необоснованными жалобами на врачей.

По его словам, такие обращения мешают медикам работать и отнимают время у тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

Стоит ли наказывать пациентов за ложные и непрофильные вызовы? И можно ли штрафовать тех, кто отказывается соблюдать рекомендации врача? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

