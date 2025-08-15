Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": эксперты обсудили, как будут проверять работников на адекватность

С 1 марта 2026 года в России работодатели смогут отправлять своих сотрудников в психиатрический стационар. Сейчас для этого нужно заключение врача, а в будущем достаточно, чтобы на работе выявили признаки психиатрического расстройства во время медосмотра.

За кем станут пристальнее наблюдать? Как будут выявлять адекватность своих сотрудников? И не станет ли "неадекватность" удобным предлогом для увольнения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

