15 августа, 14:00Общество
"Вопрос спорный": эксперты обсудили, как будут проверять работников на адекватность
С 1 марта 2026 года в России работодатели смогут отправлять своих сотрудников в психиатрический стационар. Сейчас для этого нужно заключение врача, а в будущем достаточно, чтобы на работе выявили признаки психиатрического расстройства во время медосмотра.
За кем станут пристальнее наблюдать? Как будут выявлять адекватность своих сотрудников? И не станет ли "неадекватность" удобным предлогом для увольнения?
