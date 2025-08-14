"Вопрос спорный": в Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной лексикой

В Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной лексикой в интернете. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов, уверен, что это защитит россиян от вынужденного столкновения с бранными словами в блогах, фильмах и шоу.

Перед публикацией такие слова предлагается маскировать или заменять, иначе – штраф или блокировка. Поможет ли это избавиться от мата в Сети? И может ли русский язык обойтись без обсценной лексики? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.