23 июля, 14:00Политика
"Вопрос спорный": в Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
Депутаты Госдумы предлагают начислять дополнительные пенсионные баллы за помощь в воспитании внуков. Одна из авторов инициативы депутат Яна Лантратова заявила, что такая мера поможет решить проблему низкой рождаемости.
Справедливо ли перекладывать воспитание внуков на бабушек и дедушек? Стоит ли обижаться на тех, кто хочет жить для себя? Об этом – в программе "Вопрос спорный".
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