"Вопрос спорный": в Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты Госдумы предлагают начислять дополнительные пенсионные баллы за помощь в воспитании внуков. Одна из авторов инициативы депутат Яна Лантратова заявила, что такая мера поможет решить проблему низкой рождаемости.

Справедливо ли перекладывать воспитание внуков на бабушек и дедушек? Стоит ли обижаться на тех, кто хочет жить для себя? Об этом – в программе "Вопрос спорный".



