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23 июля, 14:00

Политика

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

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Депутаты Госдумы предлагают начислять дополнительные пенсионные баллы за помощь в воспитании внуков. Одна из авторов инициативы депутат Яна Лантратова заявила, что такая мера поможет решить проблему низкой рождаемости.

Справедливо ли перекладывать воспитание внуков на бабушек и дедушек? Стоит ли обижаться на тех, кто хочет жить для себя? Об этом – в программе "Вопрос спорный".

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