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11 июля 2012, 13:33

Экономика

"Экономика": накопительные взносы уже можно получить деньгами

"Экономика": накопительные взносы уже можно получить деньгами

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Пенсионные взносы в России 10 лет назад были поделены на страховую часть, которая шла в общий фонд, и накопительную, идущую на индивидуальные пенсионные счета. Таким образом, право копить деньги на старость получили граждане старше 1953 года рождения.

Однако вскоре после этого в Пенсионном фонде возник дефицит, и в 2004 году деньги всех людей, которые старше 1967 года рождения, вернули в общий фонд. Тем не менее, почти за 3 года на их индивидуальных счетах скопилась определенная сумма. С 1 июля 2012 года 5 миллионов человек имеют право получить свои накопительные взносы уже в качестве "живых" денег.

Возможно, в ближайшее время Пенсионный фонд вновь ожидает дефицит средств.
Программа: Экономика
экономика пенсии Роман Карлов архив
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