"Экономика": Как устроена логистическая система Москвы

С 1 марта вступил в силу запрет на проезд по МКАД транзитных грузовиков массой выше 12 тонн. Ограничение действует в дневное время. Власти надеются, что новшество позволит облегчить непростую транспортную ситуацию в городе. Изменения в расписании движения грузовиков вносит коррективы в работу всей логистической системы московского региона.

Сколько складских комплексов в московском регионе; каких они классов; как этот параметр меняется в последнее время, и как запрет на проезд грузовиков по МКАД влияет на всю логистическую систему Москвы, смотрите в этом видеосюжете.