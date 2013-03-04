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Новости

04 марта 2013, 17:00

"Экономика": Как устроена логистическая система Москвы

"Экономика": Как устроена логистическая система Москвы

На МКАД уменьшилось количество заторов

На 35-м километре МКАД сгорел автомобиль

Коммунальные службы перешли на зимний режим работы

На Калужском шоссе фуры больше не стоят в пробках

С 1 марта запрещен въезд транзитных грузовиков на МКАД в дневное время

На Ярославском шоссе значительно сократилось количество фур

Водителей фур на МКАД будут штрафовать за нарушение требований знаков

В Подмосковье начали выдавать пропуска для проезда грузовиков по МКАД

В пятницу вступит запрет на въезд фур в Москву

С 1 марта вступил в силу запрет на проезд по МКАД транзитных грузовиков массой выше 12 тонн. Ограничение действует в дневное время. Власти надеются, что новшество позволит облегчить непростую транспортную ситуацию в городе. Изменения в расписании движения грузовиков вносит коррективы в работу всей логистической системы московского региона.

Сколько складских комплексов в московском регионе; каких они классов; как этот параметр меняется в последнее время, и как запрет на проезд грузовиков по МКАД влияет на всю логистическую систему Москвы, смотрите в этом видеосюжете.
Программа: Экономика
МКАД грузовики программы склады фуры Надежда Грошева архив
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