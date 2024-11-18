"Это Москва. Туризм": кинотеатры столицы, где показывают архивные фильмы

В Музее кино на ВДНХ можно посмотреть "Девушку с характером" Константин Юдина. Здесь архивные фильмы показывают так же, как их и снимали, с помощью пленки 35 и 16 миллиметров.

До конца года в Еврейском музее и центре толерантности показывают кинокартины, связанные с жизнью Иосифа Бродского, в рамках программы "Жизнь в рассеянном свете". Там же проводят киносеансы на тему "Век Голливуда", на примере разных фильмов посетители смогут получить ответ на вопрос, как Голливуд стал главной фабрикой кино в мире.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".