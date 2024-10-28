"Это Москва. Туризм": парки с искусством

В выпуске "Это Москва. Туризм" представили подборку из трех столичных парков, в которые стоит вернуться ради искусства. В парке "Музеон" находятся более 500 памятников из камня, бронзы или дерева, а в парке Малевича можно насладиться лэнд-артом с отсылками к супрематизму, основателем которого был Казимир Малевич.

В инновационном центре "Сколково" проходит шестой ежегодный фестиваль паблик-арта "Здесь и Сейчас". На территории представлено более 10 необычных и запоминающихся арт-объектов, разработанных кураторской группой парка "Зарядье"



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