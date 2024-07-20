"Это Москва": кибербезопасность

Россия вышла в лидеры по числу киберпреступлений. Статистика похищенных средств и личных данных россиян говорит о том, что кибермошенникам удалось выманить с карт россиян почти 16 миллиардов рублей.

Специальный корреспондент Вера Обливанцева проверила на себе, как ее голос может быть использован против нее. Она также выяснила, как цифровой след оседает на рынках.

Какие схемы используют киберпреступники? Что им противопоставляют отечественные системы безопасности и как рядовому пользователю не попасть в ловушку злоумышленников – об этом в специальном репортаже "Кибербезопасность".