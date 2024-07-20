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20 июля, 12:00

Технологии

"Это Москва": кибербезопасность

"Это Москва": кибербезопасность

Массовый сбой в работе Microsoft вызвал коллапс по всему миру

Сбой в работе Microsoft стал крупнейшим в истории

Компании пытаются устранить последствия крупнейшего технического сбоя

Эксперт рассказал, кто стоит за техническим сбоем в компании Microsoft

Reuters: около 1,5 тыс рейсов были отменены по всему миру из-за технического сбоя

Более 200 рейсов задержали в США из-за технического сбоя в Microsoft

"Техно": столичная система следит за водными маршрутами и обстановкой на причалах

Руководство Microsoft назвало сбой в Сети самым крупным в истории

Банки РФ сообщили об отсутствии проблем в работе на фоне глобального IT-сбоя

Россия вышла в лидеры по числу киберпреступлений. Статистика похищенных средств и личных данных россиян говорит о том, что кибермошенникам удалось выманить с карт россиян почти 16 миллиардов рублей.

Специальный корреспондент Вера Обливанцева проверила на себе, как ее голос может быть использован против нее. Она также выяснила, как цифровой след оседает на рынках.

Какие схемы используют киберпреступники? Что им противопоставляют отечественные системы безопасности и как рядовому пользователю не попасть в ловушку злоумышленников – об этом в специальном репортаже "Кибербезопасность".

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