"Москва в цифрах": Улучшение московского здравоохранения

В связи с реформой здравоохранения в 2012 году две больницы получили новые корпуса, отремонтировано 60 медицинских учреждений, в состоянии ремонта находятся еще 342; благоустроена территория 320 больниц и поликлиник.

В ходе реформы было обновлено 50% оборудования, было установлено 685 инфоматов, и с момента введения электронной регистрации на прием портал здравоохранения обработал 1 770 000 заявок.

Также зарплата медицинского работника выросла на 7%, а врача – на 5%.