Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября 2012, 10:53

"Москва в цифрах": Улучшение московского здравоохранения

"Москва в цифрах": Улучшение московского здравоохранения

"Москва в цифрах": покупка продуктов питания

"Москва в цифрах": Освещение в столице

"Москва в цифрах": Благоустройство парковых зон

"Москва в цифрах": Уборка улиц с применением дорожной техники

"Москва в цифрах": Столичные школьники и дошкольники

"Москва в цифрах": Дорожное строительство

"Москва в цифрах": Пассажиропоток в московских аэропортах

"Москва в цифрах": портал "Наш город"

"Мосгорсправка": Городской информационный портал

В связи с реформой здравоохранения в 2012 году две больницы получили новые корпуса, отремонтировано 60 медицинских учреждений, в состоянии ремонта находятся еще 342; благоустроена территория 320 больниц и поликлиник.

В ходе реформы было обновлено 50% оборудования, было установлено 685 инфоматов, и с момента введения электронной регистрации на прием портал здравоохранения обработал 1 770 000 заявок.

Также зарплата медицинского работника выросла на 7%, а врача – на 5%.
Программа: Москва в цифрах
инфографика здравоохранение здоровье программы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика