Москва в цифрах
Выпуски программы
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"Москва в цифрах": новые смотровые площадки появятся в Москве
22 января 2013, 13:33
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"Москва в цифрах": Каждую третью квартиру в Москве покупают в ипотеку
19 января 2013, 11:00
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"Москва в цифрах": В столице будут работать 57 крещенских купален
18 января 2013, 12:00
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"Москва в цифрах": Центральную кольцевую дорогу построят к 2015 году
18 января 2013, 11:00
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"Москва в цифрах": Власти утвердили проект 10 ТПУ на кольце МЖД
17 января 2013, 10:08
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"Москва в цифрах": В 2013 году в ЦАО появятся восемь пешеходных зон
15 января 2013, 11:30
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"Москва в цифрах": Александровский сад оформят в стиле XIX века
14 января 2013, 10:26
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"Москва в цифрах": 7 тыс. рекламных конструкций демонтируют в 2013 г.
11 января 2013, 10:26
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"Москва в цифрах": Как москвичи пользуются интернетом
08 января 2013, 10:00
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"Москва в цифрах": в Новой Москве построят телебашню
07 января 2013, 10:00
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"Москва в цифрах": Как работает московская "Почта России"
04 января 2013, 12:20
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"Москва в цифрах": В парке "Кузьминки" открылся снежный "Мультиград"
03 января 2013, 12:00
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"Москва в цифрах": Как устроен "тревожный браслет"
02 января 2013, 11:35
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"Москва в цифрах": Как устроены электрички-трансформеры
01 января 2013, 12:00
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"Москва в цифрах": "Детский мир" реконструируют к концу 2014 года
31 декабря 2012, 15:00
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"Москва в цифрах": Открылась новая станция метро "Пятницкое шоссе"
27 декабря 2012, 19:50
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"Москва в цифрах": в парке Горького работает площадка для сноубординга
26 декабря 2012, 13:32
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"Москва в цифрах": Дублер Кутузовского проспекта пройдет по эстакаде
23 декабря 2012, 12:24
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"Москва в цифрах": реконструкция Балаклавского проспекта
21 декабря 2012, 10:40
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"Москва в цифрах": Дублер участка МКАД появится на юге столицы
20 декабря 2012, 11:12
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"Москва в цифрах": О реконструкции участка Ленинградского шоссе
19 декабря 2012, 10:47
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"Москва в цифрах": Елочные базары столицы
18 декабря 2012, 11:39
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"Москва в цифрах": Политехническому музею исполнилось 140 лет
13 декабря 2012, 13:11
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"Москва в цифрах": В столице появились дисконтные карты для туристов
13 декабря 2012, 09:11