"Это Москва. Туризм": три особняка с загадочной историей

Осенью все часто пересматривают триллеры и мрачные фильмы. В Москве немало домов, о которых ходят интересные легенды. Например, тайную молельную комнату можно найти в особняке фабриканта Павла Рябушинского на Малой Никитской улице. В подвале дома другого купца Василия Носова живет приведение.

Согласно еще одной легенде, в Доме Пашкова находится тайная библиотека Ивана Грозного, с редкими собраниями древности из Византии.

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