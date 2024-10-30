"Это Москва. Туризм": дома-музеи музыкантов в Москве

В музее "Чайковский и Москва" на Кудринской площади можно увидеть рояль, за которым сидел Петр Чайковский. Большая часть экспозиции – фотографии, а на стене представлено семейное древо.

На Большом Николопесковском переулке находится мемориальный музей Александра Скрябина. Там представлены клавиатура с лампочками и рояль Bechstein.

Мемориальный музей-квартира Елены Гнесиной, находящийся внутри самой академии на Поварской улице, позволяет погрузиться в атмосферу творчества и преподавания знаменитой пианистки и педагога.

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