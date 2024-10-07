"Это Москва. Туризм": музеи с редкой посудой

В Москве есть целые музеи с блюдцами, вазами и сервизами, где каждый экспонат – настоящее произведение искусства.

В музее-усадьбе "Архангельское" представлена коллекция керамики из 2 тысяч предметов. Столовые предметы выполнены из фарфора, фаянса и майолики. Приборы в прошлом принадлежали семье Юсуповых.

В музее-усадьбе "Кусково" экспонаты появились после того, как сюда перенесли главный в России музей керамики. В коллекции представлены 40 тысяч столовых предметов: русского и зарубежного фарфора, керамики и стекла.

Во Всероссийском музее декоративного искусства проходит выставка "Русский стиль. От историзма к модерну". Там можно увидеть уникальную облицовку камина, выполненную Михаилом Врубелем.

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