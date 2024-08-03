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03 августа, 17:00

Общество

"Это Москва": чай

"Это Москва": чай

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Кажется, скоро у столичных кофеен убавится клиентов. В Москве новая мода: горожане стали пить чай. Именно чайных заведений становится все больше, а разнообразию их меню могут позавидовать хорошие рестораны. Самые модные в этом сезоне чаи из гречи и хризантемы. Впрочем, пока большая часть горожан, все же, выбирает привычные пакетики черного чая. Специальный корреспондент Анна Тарубарова нашла ответ на вечный вопрос: есть ли в них пыль, а затем разобрала состав чая едва ли не до молекул и узнала, чем его действие отличается от кофе.

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