"Это Москва": ревность

Новости о преступлениях на почве ревности появляются едва ли не каждую неделю. Отвергнутые молодые люди нападают на своих бывших девушек и их новых ухажеров с кулаками, пистолетами и даже мачете. Выжить после таких атак удается не всем.

Специальный корреспондент Ксения Баранникова, которая сама вырвалась из брака с абьюзером, решила выяснить, почему люди ревнуют и как найти грань между здоровой ревностью и помешательством. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

