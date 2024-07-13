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13 июля, 20:00

Общество

"Это Москва": ревность

"Это Москва": ревность

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Новости о преступлениях на почве ревности появляются едва ли не каждую неделю. Отвергнутые молодые люди нападают на своих бывших девушек и их новых ухажеров с кулаками, пистолетами и даже мачете. Выжить после таких атак удается не всем.

Специальный корреспондент Ксения Баранникова, которая сама вырвалась из брака с абьюзером, решила выяснить, почему люди ревнуют и как найти грань между здоровой ревностью и помешательством. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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