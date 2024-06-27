Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 13:50

Город

"Это Москва. Туризм": топ-3 локации фестиваля "Усадьбы Москвы"

"Это Москва. Туризм": топ-3 локации фестиваля "Усадьбы Москвы"

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В Москве проходит фестиваль "Усадьбы Москвы". Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила подборку из топ-3 мест, вокруг которых витает множество мифов и легенд.

Третье место заняла усадьба "Кузьминки". В обществе бытует миф, что здесь в советское время люди видели необычные летающие шары. На втором месте – усадьба "Коломенское". По преданию, храм на ее территории заложили к рождению Ивана Грозного.

На вершине рейтинга – музей-усадьба "Измайлово". Одна из легенд гласит, что именно тут Петр I увлекся флотом.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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