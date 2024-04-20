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20 апреля, 17:00

Общество

"Это Москва": номофобия

"Это Москва": номофобия

Жители Москвы и Подмосковья сообщили об огромном количестве клещей в лесу и парках

Жители столицы показали фотографии с общегородского субботника

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Один из самых больших страхов города – остаться без телефона. Вся жизнь в Москве связана с гаджетом. С его помощью можно заплатить за проезд в метро или обед, построить маршрут или вызвать такси. Даже в магазин ходить не надо, в смартфоне есть приложения по доставке любых предметов.

Но что будет, если гаджет перестанет работать? Смогут ли москвичи хотя бы сориентироваться в родном городе без привычного смартфона в руках? Разберемся, как мобильное устройство влияет на наше здоровье, почему под его влиянием меняется память, и для чего нам всем нужно устраивать цифровой детокс.

Подробнее – в программе "Это Москва".

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