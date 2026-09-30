"Московский патруль": россиянку задержали с люксовыми товарами в аэропорту Домодедово

Россиянка прилетела из Шарджи и попыталась пройти таможенный контроль по "зеленому" коридору. В чемодане у пассажирки обнаружили ювелирные изделия, туфли, аксессуары и одежду люксовых брендов.

Кроме того, женщина спрятала кожаную сумку в собственных брюках, объяснив это страхом, что ее могут украсть. Экспертиза установила, что изделия оригинальные, а украшения выполнены из медного сплава с золотым покрытием и золота 750 пробы со вставками из оникса.

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