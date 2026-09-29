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29 сентября, 21:30

Город

"Московский патруль": контрафактные сигареты и просрочку нашли в столичных магазинах

"Московский патруль": контрафактные сигареты и просрочку нашли в столичных магазинах

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В магазинах на юго-востоке Москвы и в Лобне общественники обнаружили контрафактные сигареты. В одной из точек продавец не смог показать документы на табачную продукцию, а в другой товар хранили целыми блоками в подсобном помещении.

Проверка в Подмосковье выявила и другие нарушения: подозрительной оказалась парфюмерия, на продуктах не было маркировки с датой изготовления и сроком годности. Полицейские изъяли весь сомнительный товар, владельцам магазинов грозят штрафы, а в зависимости от суммы ущерба – уголовное наказание.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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