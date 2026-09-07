"Московский патруль": в НАС предложили утроить штрафы для злостных нарушителей

В Национальном автомобильном союзе предложили втрое увеличить штрафы для водителей, которые нарушают ПДД более 100 раз в год. В среднем автомобилисты получают 5–6 штрафов в год, но есть и те, кто накапливает их десятками, например, как сообщалось, футболист Артем Дзюба якобы нарушает около 150 раз в год.

При этом в Москве общее число ДТП и выписанных штрафов снижается, во многом благодаря почти 4 тысячам дорожных камер, на участках с которыми аварийность падает до 30%.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

