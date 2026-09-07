"Московский патруль": москвичка получила ожог 30% спины из-за взрыва пауэрбанка

В соцсетях все чаще появляются сообщения о возгораниях и взрывах пауэрбанков – устройства, которые кажутся безопасными, могут внезапно задымиться или вспыхнуть. Москвичка Арина лишилась аппаратуры из-за взрыва пауэрбанка ночью, а Анна Отавина получила ожог 30% спины, когда загорелось устройство рядом с кроватью.

Сотрудники МЧС провели эксперименты: пауэрбанк воспламеняется при ударе по аккумулятору и при нагреве до 70–80 градусов, а в условиях реального пожара литий-ионная батарея вспыхивает за секунды.

Эксперты советуют обращать внимание на сертификаты, репутацию производителя и прочность корпуса, а после покупки – не бросать устройство, не использовать поврежденное и не оставлять в местах, где оно может перегреться.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

