"Московский патруль": клуб в центре Москвы опустел после визита Росгвардии

В ночь на 11 августа двор в центре столицы, который до этого был заполнен посетителями ночного клуба, опустел после визита Росгвардии. Ранее жители домов на Чистопрудном бульваре жаловались на вечеринки, после которых нетрезвые посетители оставляли осколки бокалов, бутылки, окурки и другой мусор на территории двора.

Исходя из кадров, которые были сняты одним из посетителей заведения, у входа в заведение переговаривалась лишь небольшая компания без алкоголя на вынос. Внутри клуба также оказалось немного людей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

