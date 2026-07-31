31 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": 20-летний водитель каршеринга упал в реку на Филевской набережной
Автомобиль каршеринга на Филевской набережной пробил ограждение и упал в Москву-реку – водитель не справился с управлением. В соцсетях писали, что в машине были подростки, но позже выяснилось, что за рулем находился 20-летний парень, рядом с ним сидел пассажир.
Машину оперативно подняли и погрузили на эвакуатор. Водитель и пассажир получили легкие травмы, но им предстоит возместить ущерб каршерингу и городу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".