"Московский патруль": 20-летний водитель каршеринга упал в реку на Филевской набережной

Автомобиль каршеринга на Филевской набережной пробил ограждение и упал в Москву-реку – водитель не справился с управлением. В соцсетях писали, что в машине были подростки, но позже выяснилось, что за рулем находился 20-летний парень, рядом с ним сидел пассажир.

Машину оперативно подняли и погрузили на эвакуатор. Водитель и пассажир получили легкие травмы, но им предстоит возместить ущерб каршерингу и городу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

