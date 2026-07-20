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Новости

Новости

20 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мошенники похитили оборудование у компаний на 100 миллионов рублей

"Московский патруль": мошенники похитили оборудование у компаний на 100 миллионов рублей

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы нашли спустя 20 лет

"Московский патруль": репетитор украл 100 тысяч рублей из сейфа семьи ученика

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Пожар ликвидировали в жилом доме на Страстном бульваре в Москве

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Два крупных пожара произошли в центре Москвы вечером 20 июля

Площадь пожара на территории усадьбы Нарышкиных составила 250 "квадратов"

Полицейские задержали 9 человек, которых подозревают в серии мошенничеств с коммерческими организациями. По данным правоохранителей, аферисты заключали договоры на покупку оборудования с отсрочкой платежа, а затем забирали товар по поддельным документам.

Операция прошла сразу в 5 регионах страны. Всего злоумышленникам вменяют 38 эпизодов обмана компаний в 10 субъектах России.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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