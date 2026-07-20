"Московский патруль": мошенники похитили оборудование у компаний на 100 миллионов рублей

Полицейские задержали 9 человек, которых подозревают в серии мошенничеств с коммерческими организациями. По данным правоохранителей, аферисты заключали договоры на покупку оборудования с отсрочкой платежа, а затем забирали товар по поддельным документам.

Операция прошла сразу в 5 регионах страны. Всего злоумышленникам вменяют 38 эпизодов обмана компаний в 10 субъектах России.

Подробнее – в программе "Московский патруль".