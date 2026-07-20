20 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы нашли спустя 20 лет
Столичные следователи спустя почти 30 лет нашли подозреваемого в убийстве мужчины у станции метро "Теплый стан". По данным следствия, после преступления он сменил имя, получил новый паспорт и уехал из Москвы.
Мужчину задержали, а расследование возобновили. Следователи изучили архивные материалы, допросили свидетелей и провели дополнительные следственные действия.
Подробнее – в программе "Московский патруль".