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29 июня, 21:30

Город

"Московский патруль": на Поклонной горе открыли марафон к 15-летию Следственного комитета

"Московский патруль": на Поклонной горе открыли марафон к 15-летию Следственного комитета

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В Парке Победы на Поклонной горе прошло торжественное открытие интерактивного марафона, который Следственный комитет России организовал в честь 15-летия ведомства. На множестве площадок гостям показали работу следователей и криминалистов: от оборудования и манекенов для следственных экспериментов до вещдоков из зоны СВО.

Сотрудники Западного межрегионального СУ на транспорте продемонстрировали спецтехнику, а московские криминалисты представили приборы для выявления следов пальцев рук. Военные следователи выставили автоматы, квадрокоптеры и шлемы – доказательства преступлений Украины.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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