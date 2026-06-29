29 июня, 21:30Город
"Московский патруль": на Поклонной горе открыли марафон к 15-летию Следственного комитета
В Парке Победы на Поклонной горе прошло торжественное открытие интерактивного марафона, который Следственный комитет России организовал в честь 15-летия ведомства. На множестве площадок гостям показали работу следователей и криминалистов: от оборудования и манекенов для следственных экспериментов до вещдоков из зоны СВО.
Сотрудники Западного межрегионального СУ на транспорте продемонстрировали спецтехнику, а московские криминалисты представили приборы для выявления следов пальцев рук. Военные следователи выставили автоматы, квадрокоптеры и шлемы – доказательства преступлений Украины.
Подробнее – в программе "Московский патруль".