"Московский патруль": в столице пресекли мошенническую схему с ипотекой

Столичные полицейские задержали сообщников, которые обманывали людей с ипотекой. Ущерб, по предварительным оценкам, может превышать 2 миллиарда рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, клиентам обещали погашение по ежемесячным платежам, кешбэк за инвестиции, прибыль после продажи построенных домов и полное закрытие взятого займа.

Однако после получения кредитных средств взятые на себя обязательства фигуранты не выполняли. Подробнее – в программе "Московский патруль".

