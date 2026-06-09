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09 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице пресекли мошенническую схему с ипотекой

"Московский патруль": в столице пресекли мошенническую схему с ипотекой

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Столичные полицейские задержали сообщников, которые обманывали людей с ипотекой. Ущерб, по предварительным оценкам, может превышать 2 миллиарда рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, клиентам обещали погашение по ежемесячным платежам, кешбэк за инвестиции, прибыль после продажи построенных домов и полное закрытие взятого займа.

Однако после получения кредитных средств взятые на себя обязательства фигуранты не выполняли. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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