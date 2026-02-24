Форма поиска по сайту

24 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": таможенники в Шереметьево задержали пассажира с почти 500 медалями

В Шереметьево таможенники задержали пассажира с почти 500 медалями и наградами, многие из которых старше 50 лет и являются культурными ценностями. Среди них – медали "За взятие Берлина", "За оборону Москвы", "За Победу над Германией", архивные документы и бронзовый бюст маршала Ворошилова.

Мужчина заявил, что это личная коллекция, но не подтвердил законность приобретения. Общая стоимость изъятых предметов составила 600 тысяч рублей, нарушителю грозит штраф или лишение свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

