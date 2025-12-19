"Московский патруль": ГИБДД провела рейд "Велокурьер" перед Новым годом

ГИБДД провела рейд "Велокурьер" перед Новым годом. Согласно данным аналитиков, каждый третий житель Москвы собирается заказать готовые блюда для новогоднего стола через Интернет. Из-за этого нагрузка на курьеров выросла.

Сотрудники Госавтоинспекции подобные рейды проводят регулярно, они направлены на уменьшение аварий. Кроме того, инспекторы делают упор на профилактику.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

