"Московский патруль": мошенников задержали за кражу оборудования на 43 млн рублей

В Москве задержали мошенников, которые не вернули арендованное концертное оборудование на сумму свыше 43 миллионов рублей. Чтобы владелец не нашел его, злоумышленники затерли идентификационные номера, но это не помогло.

Выяснилось, что организатором аферы был рецидивист, который на момент задержания отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима. Его этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

