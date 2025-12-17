17 декабря, 21:30Общество
"Московский патруль": таможня усилила досмотр посылок перед Новым годом в Шереметьево
Таможня усилила досмотр посылок перед Новым годом в Шереметьево. Без подарков могут остаться те, кто заказал из-за рубежа запрещенный товар или не оплатил пошлину.
Например, в одной из посылок была обнаружена дамская сумочка известного бренда. Таможенники составили акт, который будет отправлен в представительство иностранной компании в России. Правообладатели должны будут прислать документ о том, является товар контрафактным или настоящим.
