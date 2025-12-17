"Московский патруль": таможня усилила досмотр посылок перед Новым годом в Шереметьево

Таможня усилила досмотр посылок перед Новым годом в Шереметьево. Без подарков могут остаться те, кто заказал из-за рубежа запрещенный товар или не оплатил пошлину.

Например, в одной из посылок была обнаружена дамская сумочка известного бренда. Таможенники составили акт, который будет отправлен в представительство иностранной компании в России. Правообладатели должны будут прислать документ о том, является товар контрафактным или настоящим.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

