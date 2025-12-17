"Московский патруль": эксперты МЧС показали, как быстро загораются новогодние елки

Эксперты в научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России показали, как быстро загораются новогодние украшения и елки. В эксперименте приняли участие четыре елки, одна из которых вспыхнула через 40 секунд после задымления.

Специалисты также рассказали, как обезопасить себя. Они подчеркнули, что в новогодние праздники число пожаров в России резко увеличивается.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

