Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 21:30

Общество

"Московский патруль": эксперты МЧС показали, как быстро загораются новогодние елки

"Московский патруль": эксперты МЧС показали, как быстро загораются новогодние елки

"Новости дня": в России ужесточили правила выдачи микрозаймов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, вреден ли сахар в детских йогуртах

Москвичам рассказали, что можно подарить близким на Новый год

"Вопрос спорный": нужно ли запретить домашние роды

Роспотребнадзор опроверг информацию об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Климатолог рассказал о потеплении в Центральной России

"Интервью": Виталий Милонов – о повышении рождаемости

Москва приготовила новогоднюю программу и подарки для семей участников СВО

Эксперты в научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России показали, как быстро загораются новогодние украшения и елки. В эксперименте приняли участие четыре елки, одна из которых вспыхнула через 40 секунд после задымления.

Специалисты также рассказали, как обезопасить себя. Они подчеркнули, что в новогодние праздники число пожаров в России резко увеличивается.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлександр Астахов

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика