17 декабря, 21:30Общество
"Московский патруль": эксперты МЧС показали, как быстро загораются новогодние елки
Эксперты в научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России показали, как быстро загораются новогодние украшения и елки. В эксперименте приняли участие четыре елки, одна из которых вспыхнула через 40 секунд после задымления.
Специалисты также рассказали, как обезопасить себя. Они подчеркнули, что в новогодние праздники число пожаров в России резко увеличивается.
Подробнее – в программе "Московский патруль".