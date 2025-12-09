Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пропавшая модель Тартанова нашлась в столичной больнице

"Московский патруль": пропавшая модель Тартанова нашлась в столичной больнице

Заседание по делу о массовом заражении ботулизмом прошло в Люблинском суде Москвы

Суд продлил домашний арест обвиняемым по делу о массовом отравлении салатом

Люблинский суд Москвы начал рассматривать дело о массовых отравлениях салатом лобио

Полицейские оцепили территорию рядом с рестораном "Вкусно и Точка" на Тверской улице

Новости мира: Таиланд нанес авиаудар по городу в Камбодже

Новости регионов: поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем в Ростовской области

Новости регионов: один человек погиб в аварии с автобусом в Красноярском крае

Таксисты не поделили дорогу около жилого комплекса "Зиларт" в Москве

Легковушка и грузовик загорелись недалеко от "Москва-Сити"

Пропавшая ранее модель Анжелика Тартанова была найдена в одной из московских больниц с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. На данный момент она находится в реанимации и разговаривает с большим трудом.

По информации СМИ, к похищению мог быть причастен экс-бойфренд модели, влиятельный бизнесмен, с которым у нее после расставания были напряженные отношения

Подробнее – в программе "Московский патруль".

