"Московский патруль": пропавшая модель Тартанова нашлась в столичной больнице

Пропавшая ранее модель Анжелика Тартанова была найдена в одной из московских больниц с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. На данный момент она находится в реанимации и разговаривает с большим трудом.

По информации СМИ, к похищению мог быть причастен экс-бойфренд модели, влиятельный бизнесмен, с которым у нее после расставания были напряженные отношения

Подробнее – в программе "Московский патруль".

