"Московский патруль": суд вынес приговор мошенникам, обманувшим певицу Ларису Долину

Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Четверо фигурантов получили сроки от четырех до семи лет колонии.

Из уголовного дела следует, что преступная группа похитила у артистки 175 миллионов рублей. Под влиянием украинских телефонных мошенников, которые представились силовиками, певица отдала не только свои сбережения, но и продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Подробнее – в программе "Московский патруль".

