27 ноября, 21:35

Экономика

"Московский патруль": в РФ могут закрепить единый вес товаров в новых правилах торговли

"Московский патруль": в РФ могут закрепить единый вес товаров в новых правилах торговли

"Деньги 24": годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

"Деньги 24": 8% россиян могут накопить первоначальный взнос на ипотеку за 2 года

"Деньги 24": ЦБ подсчитал, как изменились доходы и траты россиян за два года

"Техно": почему электроника дорожает из-за ИИ

"Деньги 24": банки РФ перейдут на новую систему оценки платежеспособности клиентов

Ржаной хлеб может исчезнуть в России в ближайшее время

Банки стали отказывать в кредитах четырем из пяти россиян

"Интервью": Андрей Дмитриев – о том, зачем банки используют ИИ

"Деньги 24": 50% россиян имеют сбережения

В новой редакции правил торговли может быть установлена единая весовая единица измерения товаров – килограммы или граммы. Документ готовит к переизданию Минпромторг.

Ранее поправки в документ предложили внести в Госдуме, поскольку манипуляции с весом продукции приводят к излишним и завышенным расходам россиян. По данным СМИ, ежегодно потребители теряют около триллиона рублей из-за различных махинаций с упаковками и весом товаров. Подробнее – в программе "Московский патруль".

