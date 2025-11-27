"Московский патруль": в РФ могут закрепить единый вес товаров в новых правилах торговли

В новой редакции правил торговли может быть установлена единая весовая единица измерения товаров – килограммы или граммы. Документ готовит к переизданию Минпромторг.

Ранее поправки в документ предложили внести в Госдуме, поскольку манипуляции с весом продукции приводят к излишним и завышенным расходам россиян. По данным СМИ, ежегодно потребители теряют около триллиона рублей из-за различных махинаций с упаковками и весом товаров. Подробнее – в программе "Московский патруль".

