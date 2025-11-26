"Московский патруль": в Подмосковье задержаны иностранцы, похитившие деньги и ценности

Пятеро иностранцев похитили деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершили семь ночных краж в Казани и Рязани. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения. В результате их задержали в Подмосковье.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

