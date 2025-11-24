"Московский патруль": задержан мужчина за убийство собаки в Подмосковье

В подмосковных Котельниках правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нанесении смертельных ранений соседской собаке. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

Гулявший без поводка соседский пес напал на собаку, хозяин которой ударил ногой чужого питомца, а после достал нож и нанес животному ранение в область шеи. В результате было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

