"Московский патруль": подросток напал на охранника ТЦ и двух полицейских на юге столицы

В Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника торгового центра, который сделал замечание молодому человеку. В результате пострадавшего госпитализировали.

После подросток дошел до автобусной остановки, расположенной возле торгового центра. Его пытались задержать сотрудники полиции. Однако молодой человек оказал сопротивление и нанес ножом резаные раны двум правоохранителям.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

