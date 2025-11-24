24 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": подросток напал на охранника ТЦ и двух полицейских на юге столицы
В Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника торгового центра, который сделал замечание молодому человеку. В результате пострадавшего госпитализировали.
После подросток дошел до автобусной остановки, расположенной возле торгового центра. Его пытались задержать сотрудники полиции. Однако молодой человек оказал сопротивление и нанес ножом резаные раны двум правоохранителям.
