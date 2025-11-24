Форма поиска по сайту

24 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": подросток напал на охранника ТЦ и двух полицейских на юге столицы

Курьер сбил ребенка на пешеходном переходе в Марьино

Болельщик получил пять суток ареста за драку на стадионе в Москве

Рабочий упал в шахту лифта в Тимирязевском районе

"Газель" опрокинулась на пешеходном переходе в Мытищах

Жители подмосковного ЖК пожаловались на издевательства соседа над животными

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

Возгорание произошло в подвале многоквартирного дома на Варшавском шоссе

Мощный шторм обрушился на один из городов на юге Бразилии

Столичные медики оказали помощь учащимся в одном из частных вузов Москвы

В Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника торгового центра, который сделал замечание молодому человеку. В результате пострадавшего госпитализировали.

После подросток дошел до автобусной остановки, расположенной возле торгового центра. Его пытались задержать сотрудники полиции. Однако молодой человек оказал сопротивление и нанес ножом резаные раны двум правоохранителям.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

