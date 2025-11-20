"Московский патруль": взорвавший машину полковника в Москве приговорен к 25 годам колонии

Взорвавший машину полковника в Москве приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Приговор вынесен в отношении Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Он был очень успешен в учебе, а потом в карьере, но в какой-то момент был завербован преступной группой.

Что Серебрякову обещали за совершение теракта и к каким еще преступлениям он оказался причастен – в программе "Московский патруль".

