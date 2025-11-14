14 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": магазин с контрафактной продукцией закрыт в Москве
Столичные полицейские закрыли магазин на северо-западе Москвы, где продавали контрафактную продукцию без обязательной маркировки. Общественники неоднократно предупреждали владельца о нарушениях, но он продолжал торговать сомнительными товарами.
В ассортименте были детская одежда, обувь и косметика без маркировки "Честный знак". При проверке выяснилось, что QR-коды на товарах были поддельными и не соответствовали действительности.
