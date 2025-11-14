Форма поиска по сайту

14 ноября, 21:45

"Московский патруль": рэпер Obe1Kanobe приговорен к 8 годам колонии

Известного рэп-исполнителя Никиту Вартикова, выступающего под псевдонимом Obe1Kanobe, приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Суд установил, что музыкант снял квартиру в Подмосковье и организовал в ней плантацию по выращиванию конопли.

В ходе обысков правоохранители изъяли 22 куста конопли и более 900 граммов готового наркотического вещества. Прокуратура доказала, что музыкант не только выращивал, но и хранил наркотики с целью последующего сбыта.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

