"Московский патруль": таможня вернула в Перу партию экзотических жуков без документов

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали партию из двухсот экзотических жуков, прибывших из Перу. Насекомые были засушены и закреплены на картонных подложках, но не имели необходимых сопроводительных документов.

Среди образцов обнаружен крупнейший в мире ночной дровосек-титан длиной почти 20 сантиметров. Экспертиза установила, что жуки относятся к трофеям неотропического царства и представляют коллекционную ценность.

Подробнее – в программе "Московский патруль".