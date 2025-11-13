13 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": таможня вернула в Перу партию экзотических жуков без документов
Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали партию из двухсот экзотических жуков, прибывших из Перу. Насекомые были засушены и закреплены на картонных подложках, но не имели необходимых сопроводительных документов.
Среди образцов обнаружен крупнейший в мире ночной дровосек-титан длиной почти 20 сантиметров. Экспертиза установила, что жуки относятся к трофеям неотропического царства и представляют коллекционную ценность.
