"Московский патруль": дорожные камеры начнут проверять наличие страховок ОСАГО

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий дорожным камерам фиксировать отсутствие страховки ОСАГО. Система автоматической проверки начнет работать к концу 2026 года.

За езду без полиса автовладельцам будет грозить штраф в размере 800 рублей. Новые правила предусматривают, что водители будут получать не более одного штрафа в сутки за это нарушение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

