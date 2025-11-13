Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": деятельность сети нелегальных аптек пресечена в Москве

"Московский патруль": деятельность сети нелегальных аптек пресечена в Москве

Задержан подозреваемый в нарушении правил безопасности при демонтаже "Снежкома"

Дом культуры "ГЭС-2" эвакуировали в Москве

Вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом-Посаде

Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при взрыве в Красногорске

Несколько квартир жилого дома затопило на Ленинском проспекте

Потоп произошел в квартирах дома на Ленинском проспекте

Новости регионов: снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии

Очевидцы рассказали подробности ДТП с подростком на багги в Подмосковье

В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу

Столичные полицейские пресекли деятельность преступной группы, незаконно сбывавшей сильнодействующие лекарства через сеть подконтрольных аптек. За два года злоумышленники создали сложную схему вывода препаратов из легального оборота с последующей перепродажей по завышенным ценам.

Организаторы закупали лекарства у производителя через подконтрольную фирму с лицензией, а затем переупаковывали и продавали их под другими названиями. Препараты доставляли в специальных тайниках, оборудованных в мебели, а наркозависимым отпускали без упаковок с наценкой до 6 000%.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика