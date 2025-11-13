"Московский патруль": деятельность сети нелегальных аптек пресечена в Москве

Столичные полицейские пресекли деятельность преступной группы, незаконно сбывавшей сильнодействующие лекарства через сеть подконтрольных аптек. За два года злоумышленники создали сложную схему вывода препаратов из легального оборота с последующей перепродажей по завышенным ценам.

Организаторы закупали лекарства у производителя через подконтрольную фирму с лицензией, а затем переупаковывали и продавали их под другими названиями. Препараты доставляли в специальных тайниках, оборудованных в мебели, а наркозависимым отпускали без упаковок с наценкой до 6 000%.

Подробнее – в программе "Московский патруль".