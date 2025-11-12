Форма поиска по сайту

12 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": подросток на багги сбил двух женщин в Тучкове

"Московский патруль": подросток на багги сбил двух женщин в Тучкове

В подмосковном поселке Тучково 13-летний подросток за рулем багги врезался в толпу людей на автостанции. В результате происшествия пострадали две женщины – 64-летняя пенсионерка и 19-летняя девушка, которые были госпитализированы.

Багги весом 300 килограммов способен развивать скорость до 150 километров в час, но не имеет необходимого оснащения для дорог общего пользования. Родители подростка купили транспортное средство месяц назад, причем у несовершеннолетнего не было специальных прав.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествияДТПвидеоВлада Егорова

