"Московский патруль": россиянка взяла кредит для инвестиций и потеряла деньги

Начинающие инвесторы все чаще становятся жертвами криптомошенников, доверяя деньги онлайн-трейдерам. Те создают иллюзию быстрого заработка, но после увеличения сумм инвестиций замораживают счета.

Одна из пострадавших взяла кредит на 2 миллиона рублей по совету с сайта знакомств. Когда она попыталась вернуть деньги, столкнулась с угрозами от "трейдера".

Подробнее – в программе "Московский патруль".