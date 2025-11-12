12 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": россиянка взяла кредит для инвестиций и потеряла деньги
Начинающие инвесторы все чаще становятся жертвами криптомошенников, доверяя деньги онлайн-трейдерам. Те создают иллюзию быстрого заработка, но после увеличения сумм инвестиций замораживают счета.
Одна из пострадавших взяла кредит на 2 миллиона рублей по совету с сайта знакомств. Когда она попыталась вернуть деньги, столкнулась с угрозами от "трейдера".
Подробнее – в программе "Московский патруль".