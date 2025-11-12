Форма поиска по сайту

Новости

12 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": деятельность теневых банкиров пресечена в столице

В Москве задержаны участники межрегиональной преступной группы, подозреваемые в организации теневых финансовых операций. Злоумышленники создали схему по обналичиванию денежных средств с использованием компаний-однодневок.

Оперативники установили, что организаторы имитировали товарно-денежный оборот через фиктивные фирмы. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, желавшие скрыть средства от налогового контроля.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

происшествия

