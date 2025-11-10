Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": серийный охотник на собак задержан в Москве

"Московский патруль": серийный охотник на собак задержан в Москве

Пенсионерка сбросила подростка на рельсы в московском метро

Крупный пожар произошел в подмосковной Балашихе

Беременная женщина пострадала в результате ДТП на востоке Москвы

Толкнувшую подростка в метро Москвы пенсионерку обвинили в покушении на убийство

Суд Москвы арестовал на два месяца пенсионерку, столкнувшую подростка с платформы метро

В Москве задержали мужчину, который похищал собак и продавал их мясо в корейские рестораны

В суд доставили пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в столичном метро

Пенсионерку могут арестовать за столкновение школьницы с платформы в метро Москвы

Иностранец пытался провезти чемодан с хвостами куницы через аэропорт Домодедово

В Москве задержан серийный охотник на собак. Мужчина много лет похищал домашних питомцев, предположительно, для того чтобы продавать их мясо в корейские рестораны.

Камеры наблюдения в Щербинке зафиксировали похищение его последней жертвы – собаки по кличке Сигма. На видео 67-летний Сергей Пай с помощью лакомства приманивает бордер-колли и сажает в свой автомобиль. Но вместо угощения и ласки собаку ждала жестокая расправа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияживотныегородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика