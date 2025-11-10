"Московский патруль": серийный охотник на собак задержан в Москве

В Москве задержан серийный охотник на собак. Мужчина много лет похищал домашних питомцев, предположительно, для того чтобы продавать их мясо в корейские рестораны.

Камеры наблюдения в Щербинке зафиксировали похищение его последней жертвы – собаки по кличке Сигма. На видео 67-летний Сергей Пай с помощью лакомства приманивает бордер-колли и сажает в свой автомобиль. Но вместо угощения и ласки собаку ждала жестокая расправа.

