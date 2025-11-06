06 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": москвича обманули при покупке зимних шин
В преддверии холодов москвич Михаил Михайлов решил сэкономить на покупке зимних шин для своего автомобиля и нашел в Интернете магазин с низкими ценами. Для подтверждения заказа его попросили внести полную предоплату.
Однако после того, как мужчина перевел 50 тысяч рублей, сайт перестал работать. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подробнее – в программе "Московский патруль".
